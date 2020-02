Lazio, squadra più vincente d’Europa grazie…al Watford!

Con la vittoria per 2-0 sul Bologna all’Olimpico, la Lazio ha conquistato la vetta della classifica della Serie A. La squadra di Inzaghi sta vivendo uno straordinario momento di forma e come testimoniato dall’allenatore piacentino il clima a Roma è simile a quello del 2000, anno dell’ultimo scudetto biancoceleste.

RECORD – La Lazio ora è a quota 62 punti in classifica, con 60 gol all’attivo e solamente 23 subiti. Numeri che testimoniano lo splendido cammino fin qui della società di Lotito. I biancocelesti però possono vantare un altro record. Grazie alla vittoria del Watford sul Liverpool, la Lazio può vantare la miglior striscia positiva del calcio europeo in questo momento. Sono infatti 21 i risultati utili consecutivi conquistati dai biancocelesti finora. Una classifica in cui è presente anche l’Hellas Verona con 9 partite consecutive senza sconfitte. A riportarlo è TMW.