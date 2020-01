Lazio, squalifica curva Nord: il club chiede ai tifosi responsabili 50 mila euro di danni

Lazio-Rennes potrebbe diventare un vero caso. Il club biancoceleste ha chiesto i danni ai tifosi colpevoli di aver fatto squalificare la curva Nord. Il presidente Claudio Lotito, dopo l’indagine della Uefa a seguito di alcuni saluti romani fatti da un gruppetto di ultras della Nord durante il match di Europa League dello scorso 3 ottobre che ha comportato lo stop per un turno del settore, ha inviato una lettera ai responsabili. Nella missiva c’è scritto:«Dai filmati eseguiti dagli organi Uefa e dalle indagini della polizia conseguenti emerso che Lei si è reso responsabile dei comportamenti sanzionati che hanno comportato un danno quantificabile in 50 mila euro. Pertanto la invitiamo a prendere contatto con la società per concordare una modalità di risarcimento». Il risarcimento richiesto – “danno quantificabile in 50 mila euro” – non è altro che l’incasso mancato a causa della squalifica comminata alla Curva Nord per la partita successiva, quella contro il Celtic. Inoltre lo Slo della Lazio ha provveduto a sospendere l’abbonamento di questi tifosi per le prossime tre gare della squadra di Inzaghi.