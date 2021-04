Lazio straripante, Milan spazzato via 3-0. Rossoneri fuori dalla zona Champions

I biancocelesti tornano in lotta per il quarto posto

Semplicemente perfetta. La Lazio di Simone Inzaghi ritrova geometrie e ritmo e si rivela inarrestabile. I biancocelesti schiantano il Milan nel posticipo della trentatreesima giornata e rientrano in lotta per la Champions dopo il pesante k.o. contro il Napoli. Va tutto male agli uomini di Stefano Pioli, che sprofondano dal secondo al quinto posto nel giro di 24 ore. La lotta per la Champions, però, resta apertissima.