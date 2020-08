Provocazione ultrà a Roma sponda Lazio. Gli ultrà hanno dato il benvenuto al nuovo portiere Pepe Reina con uno striscione appeso nella notte sul viadotto sopra corso Francia: “Saluti romani camerata Reina!” è la frase che campeggia sul drappo. È bastato che l’ex Napoli e Milan in una recente intervista esprimesse il proprio apprezzamento e appoggio per il partito spagnolo di destra Vox per scatenare l’entusiasmo di qualche tifoso neofascista laziale.