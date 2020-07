Lazio, Tare e il discorso alla squadra dopo il k.o. contro il Milan

Sogno scudetto probabilmente svanito per la Lazio di Simone Inzaghi che aveva sperato di poter competere con la Juventus in questo finale di stagione. La sconfitta con l’Atalanta prima, e il ko successivo dell’ultima giornata contro il Milan poi, hanno sancito una distanza, forse, non più colmabile con la capolista. Dopo la gara contro il Diavolo, ci ha pensato Igli Tare a cercare di rianimare lo spirito di Milinkovic-Savic e compagni.

Lazio, Tare e il discorso alla squadra

Il Corriere dello Sport di questa mattina riporta alcune frasi del direttore sportivo della Lazio Igli Tare dette alla squadra in uno dei momenti più duri della stagione: la sconfitta contro il Milan di sabato sera che ha probabimento messo fine ai sogni scudetto della squadra del patron Lotito: “Siete forti, siete stati grandi, adesso non abbattiamoci e pensiamo al Lecce”, le parole del ds. “Siete stanchi, riposate e ripartiamo subito. Avete dato tutto, su con il morale, non è ancora finita”. Vedremo in che modo la Lazio ripartirà. Il prossimo match non sembra, sulla carta, proibitivo, ma le inside sono comunque molteplici.

