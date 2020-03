Lazio, Tare non ci sta: “Interrompere la stagione sarebbe un’ingiustizia”

Il futuro della stagione di Serie A resta un vero rebus. Tante le richieste di annullamento della stagione, anche se non mancano pure le ipotesi di una ripresa in estate. Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha espresso la sua opinione a Sport1. Queste le sue parole riprese da Lalaziosiamonoi: “Il campionato deve andare avanti per rispetto delle morti e di tutti i tifosi. Non è un tempo maturo per decidere circa la cancellazione. Il numero di persone infette sta diminuendo e interrompere la stagione sarebbe ingiusto. Siamo chiusi in casa da tre settimane, si può soltanto uscire per andare a fare la spesa o recarsi in farmacia. Negli altri momenti della giornata siamo in quarantena. Stiamo cercando di seguire i provvedimenti presi dal governo, sono state decisioni importanti per poter tornare a sperare in una normalità per il nostro Paese. Preghiamo per questo”.