Lazio, Tare svela: “Lotito, due anni fa ha rifiutato un’offerta per Milinkovic-Savic all’ultimo giorno di mercato”

Il dirigente della Lazio Ighli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei sacrifici fatti dal club per tenere in squadra i gioielli: “Il merito di aver tenuto i giocatori va al presidente Lotito, che due anni fa ha rifiutato un’offerta molto importante nell’ultimo giorno di mercato per Milinkovic-Savic. Lui ci ha detto di voler crescere con noi e di volersi giocare la Champions. È stato molto bravo, abbiamo alzato il prezzo e siamo riusciti comunque a mantenere un grande equilibrio economico in un momento di grande difficoltà” – conclude l’ex centravanti della Lazio – .