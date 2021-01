Lazio, tegola Strakosha: infortunio al retto femorale

Tegola in casa Lazio: i primi esiti al quale è stato sottoposto il portiere Thomas Strakosha hanno evidenziato un infortunio abbastanza importante. Il club biancoceleste ha pubblicato il report in riferimento proprio alle condizioni dell’estremo difensore albanese: “Si comunica che il calciatore Thomas Strakosha nell’incontro con la Fiorentina ha riportato un trauma distrattivo a carico del retto femorale della coscia destra. E’ stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso e sarà monitorato nei prossimi giorni per stilare una prognosi definitiva”.

Difficile prevedere i tempi di recupero ma la squadra di Simone Inzaghi dovrà puntare tutto sull’esperienza di Reina per le prossime sfide.