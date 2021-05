Lazio-Torino, le formazioni ufficiali: Belotti contro Immobile, sfida tra bomber

Fischio d'inizio alle 20.30

Primo match point per chiudere la sfida salvezza. Il Torino sfida la Lazio nel recupero della venticinquesima giornata con l'opportunità di conquistare il punto che manca per mettere la parola fine alla lotta retrocessione, spedendo in Serie B il Benevento. Una sconfitta, invece, rimanderebbe tutto all'ultima giornata, in programma domenica. C'è un dettaglio non secondario a far paura ai granata: il turno conclusivo sarà proprio contro i campani. Insomma un vero e proprio spareggio, con il timore di incassare una clamorosa beffa. La Lazio, dal canto suo, è certa della qualificazione in Europa League, ma vuole concludere la stagione con una serie di vittorie importanti, in modo da dimenticare la recente amarezza nel derby con la Roma. Fischio d'inizio alle ore 20.30.