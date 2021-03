Lazio-Torino si gioca: respinto il ricorso dei biancocelesti

Lazio-Torino si gioca. Questo il verdetto finale dopo che è stato respinto il ricorso biancoceleste che richiedeva il 3-0 a tavolino dopo che la squadra di Nicola non si è presentata allo Stadio Olimpico lo scorso 2 marzo causa Covid. La Corte d’Appello dunque ha respinto il ricorso Laziale e il match tra la squadra di Inzaghi e i granata dovrà essere recuperato, ma la data in cui verrà disputata la partita è ancora da stabilire. Notizia che non farà di certo piacere a Claudio Lotito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

