Lazio travolge lo Spezia 6-1, l’Atalanta pareggia in casa col Bologna 0-0

Grande prestazione dei biancocelesti mentre a Bergamo la squadra di Gasperini non sfonda il muro felsineo

Roboante vittoria della Lazio in casa contro lo Spezia nel match della seconda giornata di Serie A. Capitolini che hanno battuto i liguri 6-1. Nel primo tempo lo Spezia era passato in vantaggio con Verde. Gara ribaltata dalla tripletta di Immobile. La Lazio dilaga nella ripresa. Dopo la rete in avvio di secondo tempo segnata da Felipe Anderson va in gol anche Hysaj.