Lazio-Verona: le formazioni ufficiali

Lazio e Hellas Verona recuperano la gara valida per la diciassettesima giornata. Entrambe le squadre sono in salute e coltivano grandi ambizioni: i biancocelesti sognano il sorpasso all’Inter in classifica e un incredibile meno 2 dalla Juventus, mentre i gialloblu non smettono di inseguire l’Europa League. Il fischio d’inizio allo stadio Olimpico arriverà alle 20.45. Queste le scelte di formazione di Simone Inzaghi e Ivan Juric:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Borini