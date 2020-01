Leao-Ibrahimovic, il Milan torna a ruggire: Cagliari battuto 2-0

Una rete di Leao e la prima marcatura di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan torna a ruggire prepotentemente. I rossoneri espugnano il campo del Cagliari per 2-0 grazie al suo tandem offensivo. Un uno-due maturato nella ripresa dopo i primi 45 minuti terminati senza gol. Uniche emozioni il palo colpito da Ibrahimovic e un pasticcio difensivo di Donnarumma, terminato senza conseguenze. Appena rientrati in campo dall’intervallo, i rossoneri vanno in vantaggio con Leao: Castillejo pesca l’attaccante con un passaggio perfetto e il tiro del brasiliano batte Olsen con una deviazione. Milan avanti al 46′. Passano 18 minuti e “Ibra” trova il primo gol della sua seconda vita rossonera con un perfetto sinistro su cross di Hernandez. Il Cagliari non riesce a reagire. Finisce così: il Milan passa 2-0 a Cagliari e sogna la rimonta.