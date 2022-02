Leao la sblocca in avvio e il Milan piega la Sampdoria ed è primo

Rossoneri che hanno ottenuto il massimo con il minimo

Il lunch match della 25a giornata di Serie A tra il Milan e la Sampdoria, l'ha deciso Leao dopo pochi minuti imbeccato direttamente da un lancio lungo di Maignan. Poi partita senza particolari emozioni, unica occasione del raddoppio capitata a Messias, bravo Falcone a deviare in angolo e nel finale ci hanno provato Rebic e Tonali. Sampdoria ordinata ma mai pericolosa in attacco. Il Milan in attesa del recupero del match dell'Inter col Bologna torna in testa alla classifica.