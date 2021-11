Leao rivela: “Ibrahimovic? Meglio lavorare con Cristiano Ronaldo”

Rafael Leao rivela chi ritiene un compagno di allenamento migliore tra Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic

Pochi calciatori hanno avuto il privilegio di allenarsi con due campioni come Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Rafael Leao è tra i fortunati: con CR7 condivide lo spogliatoio nella Nazionale portoghese, mentre normalmente incrocia il campione svedese con la maglia del Milan. Ma chi è migliore di loro come compagno di allenamenti? Leao risponde dalla conferenza stampa: "Cerco sempre di imparare da loro, sono due grandi giocatori. Sono più felice di lavorare con CR7 perché è un giocatore che ammiro molto. Ci aspettano due finali, non giochiamo per il pareggio. Vogliamo vincere entrambe le gare per avere il primo posto nel girone. Siamo il Portogallo, entriamo in campo sempre con la voglia di conquistare la vittoria. Irlanda e Serbia sono due squadre molto forti, dobbiamo restare concentrati anche se ci sarà un po' d'ansia per la qualificazione".