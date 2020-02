Lecce – Atalanta, tifosi bergamaschi saranno sottoposti a controlli “speciali”

Il calcio italiano si difende dal Coronavirus, o almeno ci prova. Le misure di sicurezza adottate dai vari club europei hanno spinto anche le squadre italiane a tutelarsi e a proteggere anche i tifosi. Nella 26esima giornata di campionato sono solo 5 le partite che si svolgeranno regolarmente. Tra queste c’è anche Lecce-Atalanta.

TERMOSCANNER – Inizialmente la trasferta pugliese era stata vietata ai tifosi atalantini che solo nelle ultime ore hanno ricevuto il via libera per seguire la loro squadra al Via del Mare. Per evitare qualsiasi rischio di contagio però, prima di entrare allo stadio i tifosi nerazzurri saranno sottoposti a termoscanner. Non saranno comunque in molti al seguito della “Dea” anche per colpa del tardivo via libera. La partita si giocherà domenica alle 15 in un Via del Mare che dovrebbe far registrare il tutto esaurito. A riportarlo è Goal.com.