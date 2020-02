Lecce, Barak: “Con la SPAL gara difficilissima”

Sarà Lecce – Spal ad aprire la 24esima giornata di Serie A. Una sfida importantissima in chiave salvezza. Il Lecce arriva a questa partita con fiducia dopo le due vittorie consecutive con Torino e Napoli. Per la Spal invece sarà l’esordio di Gigi Di Biagio.

A presentare la partita per i giallorossi è stato Antonin Barak che all’Ansa ha ricordato l’importanza del match: “In queste mie due partita con la maglia giallorossa abbiamo fatto molto bene. Segnare quattro gol come abbiamo fatto con il Torino è una grande cosa, cui è seguita l’ottima prestazione contro il Napoli. Credo che questo sia solo l’inizio: ora è necessario continuare su questa strada. Contro il Torino negli ultimi 15′ ho accusato la stanchezza, mentre a Napoli è andata meglio.

SPAL – “La prepareremo allo stesso modo deglI altri incontri, indipendentemente dall’avversario che avremo di fronte. Ovvio che sarà una gara difficilissima: non si gioca solo per i tre punti, ma per qualcosa di più”.