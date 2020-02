Lecce, Barak si presenta: “Mi sento alla grande, parlerà il campo per me”

Il Lecce accoglie Antonin Barak. Il centrocampista ceco classe 1994 arriva in prestito in Salento dopo due anni e mezzo all’Udinese. Il giocatore si racconta nel corso della presentazione alla stampa: “Prima di tutto voglio ringraziare la società e i calciatori. Mi sono trovato subito bene. Sono felice di essere qui, per me è una grande occasione. Con la squadra mi sono trovato subito bene, avevo una bella sensazione prima di scendere in campo domenica. Contro il Torino abbiamo fatto una partita di grande livello. Voglio che parli il campo per me. Quando un calciatore fa gol in un grande campionato e con tifosi del genere, è sempre una grande emozione. Con questa rete ho aiutato la squadra a portare a casa i tre punti. Ho provato grandi emozioni, lo stadio è stato fantastico domenica. Da quando ho iniziato a maggio con l’Udinese mi trovo molto bene. Non ho saltato alcun allenamento, mi sento alla grande. L’unica cosa che manca è il ritmo, voglio giocare novanta minuti ad alti livelli e non solo sessanta-settanta come contro i granata. Ruolo? Ho giocato sempre mezzala in Italia, questo è il mio ruolo. Ogni tanto ho fatto anche il play e il trequartista: a centrocampo posso giocare in ogni ruolo”