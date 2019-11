Lecce-Cagliari rinviata: la pioggia rende impraticabile il campo

Si è da poco concluso il sopralluogo sul campo del Via del Mare, teatro della sfida tra Lecce e Cagliari. Il maltempo ha bersagliato pesantemente il Salento con la pioggia battente che ha inondato il terreno di gioco, rendendo quasi nullo il rimbalzo del pallone in alcune zone. E le previsioni delle prossime ore non sono incoraggianti. L’arbitro Mariani, insieme ai capitani delle due squadre, Mancosu e Nainggolan, è sceso in campo e ha tentato fino all’ultimo momento di tenere viva la speranza di disputare l’incontro, ma il rapido peggioramento delle condizioni ha spinto il direttore di gara a optare per il rinvio del match. Si discute sulla data del recupero: la più probabile è domani, lunedì 25 novembre, ma non si escludono altre soluzioni.