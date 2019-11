Lecce-Cagliari: le formazioni ufficiali

Manca poco al fischio d’inizio tra Lecce e Cagliari. I sardi inseguono i tre punti per entrare in zona Champions, mentre i salentini hanno bisogno di allungare sulle posizioni più calde. Attualmente l’inizio del match è ancora in bilico a causa della pioggia battente che ha reso il campo quasi impraticabile. Queste le formazioni di Liverani e Maran:

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; La Mantia, Lapadula

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone