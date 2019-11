Lecce-Cagliari rinviata: sardi ospitati dai tifosi salentini

Il match di Serie A Lecce–Cagliari è stato rinviato a causa del maltempo. Troppo forte la pioggia scesa al Via del Mare che ha reso pericoloso disputare la gara, oltre che il campo impraticabile. Da qui, la decisione di provare a rinviare la sfida ad oggi, alle 15.

Una scelta che ha messo tutti d’accordo ma che ha chiaramente creato qualche disagio ai tifosi del Cagliari arrivati dalla Sardegna per seguire la gara. Ecco allora che, come annunciato dallo stesso numero uno del club salentino, i tifosi del Lecce sono stati protagonisti di una grande gesto di solidarietà offrendosi di aiutare o addirittura ospitare i sostenitori rossoblù presso le loro abitazioni. Una festa di sportività, quasi un gemellaggio sotto il nubifragio, in attesa di tornare rivali sul campo.