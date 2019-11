Lecce-Cagliari si giocherà. Nonostante le previsioni disegnino un Salento nuovamente inondato dalla pioggia, la Lega ha deciso di recuperare il match che stasera non si è potuto giocare per campo impraticabile. La gara si svolgerà domani pomeriggio alle ore 15. Il Via del Mare dovrebbe essere agibile e permettere il regolare svolgimento dell’incontro.