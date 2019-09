Lecce, Calderoni avvisa il Napoli: “Vanno a mille all’ora, ma lo stadio pieno ci darà la carica”

Una vittoria pesante, quella da cui è reduce il Lecce di Fabio Liverani. I pugliesi, nell’ultimo turno di Serie A, hanno infatti espugnato il campo del Torino e ora sono attesi dalla sfida con il lanciato Napoli di Carlo Ancelotti, in programma domenuica alle 15 al Via del Mare. In vista della gara, in conferenza stampa, ha parlato il difensore Marco Calderoni.

SERIE A – “La Serie A l’ho affrontata per la prima volta che ero ancora giovane, riscoprirla dopo nove anni è emblema del lavoro che c’è stato dietro. Non basta lavorare sul campo, bisogna crescere anche fuori, studiando per migliorare”.

STADIO – “Ci sarà lo stadio pieno? Deve darci la carica. Sappiamo quanto sia importante per i tifosi mantenere la categoria. Hanno risposto con tanti abbonamenti, sta a noi ripagarli adesso”.

NAPOLI – “Il Napoli in Champions andava a mille all’ora. Giocano molto bene a calcio, non buttano mai via la palla. Sfidarli per noi deve essere uno stimolo, vogliamo dare continuità ai nostri risultati. Dobbiamo avere coraggio, come con il Torino”.

CALLEJON – “E’ un giocatore molto forte, che non dà punti di riferimento. Dovremo lavorare con tutto il reparto per trovare le contromisure”.