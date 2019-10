Lecce, Coppola (vice Liverani): “Contentissimo per il pari, serve sacrificio per la salvezza”

Il primo punto in casa del Lecce arriva contro la Juventus: al Via del Mare finisce 1-1, queste le parole del vice-allenatore Manuel Coppola a Sky Sport (Liverani squalificato): “Un bellissimo esordio per me (sorride, ndr), siamo contentissimi per il punto contro i campioni in carica. Nel primo tempo abbiamo concesso un po’ troppo alla Juventus, sbagliando qualche palla in uscita che bisognava certamente gestire meglio, così ho chiesto alla squadra di salire un po’ di più, per portarli vicino alla propria area di rigore. Babacar e Farias? Gran lavoro di sacrificio, anche Lapadula. Per la salvezza bisogna fare così, hanno disputato un bellissimo match e sono stati molto bravi. Mancosu è veramente bravo a battere i rigori, riesce a segnare sempre, guardando il portiere fino alla fine”.