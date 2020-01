Lecce, Dell’Orco: “Carattere e personalità, possiamo toglierci delle soddisfazioni”

Un prestigioso pareggio, quello conquistato dal Lecce nella giornata di ieri. I salentini, al Via del Mare, hanno fermato sull’1-1 l’Inter di Antonio Conte. Della gara, al canale ufficiale del club, ha parlato il difensore Cristian Dell’Orco.

CARATTERE – “Abbiamo offerto una prova di carattere, personalità e compattezza. Siamo una squadra ostica per tutti, dobbiamo continuare a dare battaglia contro tutti. In campo siamo stati tutti compatti e l’Inter ha fatto così fatica. La partita l’avevamo preparata molto bene da un punto di vista difensivo ed io sono riuscito a non concedere spazio a Lukaku. Possiamo toglierci delle soddisfazioni se manteniamo questa attenzione”.

