Lecce, Donati: “A Napoli con energia e attenzione”

Sfida impegnativa, quella da cui è atteso il Lecce di Fabio Liverani. I salentini, dopo aver battuto per 4-0 il Torino, domenica faranno visita al Napoli di Gennaro Gattuso. In vista del match, come riporta Sportmediaset, ha parlato Giulio Donati. Queste le sue parole.

TORINO – “Le sensazioni che avevo prima della gara erano positive, la squadra, in settimana, si era allenata con grande intensità, come sempre d’altronde”.

NAPOLI – “Metteremo in campo energia e attenzione. Gli azzurri sono una squadra che crea tanto, dovremo essere bravi a non concedere occasioni”.

BILANCIO – “Grazie al gruppo sono riuscito subito a calarmi in questa realtà. Tutti i ragazzi sono molto umili e danno la massima disponibilità. Del mio rendimento preferisco non parlare, lascio giudicare gli altri. Posso però dire di sentirmi molto bene dal punto di vista fisico”.

