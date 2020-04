Lecce, Donati: “Mi manca il calcio, la lontananza dallo stadio si fa sentire…”

Il calcio, come gli altri sport, è attualmente fermo a causa dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo il nostro Paese. Di questo, ai canali ufficiali del club, ha parlato il difensore del Lecce Giulio Donati.

CORONAVIRUS – “Fortunatamente sto bene, ma non sono in ansia e neppure preoccupato, anche se ovviamente la situazione non va sottovalutata: dobbiamo seguire le direttive del governo e delle istituzioni sanitarie. Le donazioni al ‘Fazzi’? E’ un gesto che insieme ai compagni abbiamo fatto volentieri: è stato fatto tutto con il cuore. Cosa mi manca? Sicuramente tornare a giocare, la lontananza dello stadio si fa sentire. Speriamo di poter tornare in campo il prima possibile. Ogni giorno una corsa, una passeggiata o un esercizio serve per sfogarsi un po’”.

LECCE, MELUSO: “TORNARE IN CAMPO? NON DIPENDE DA NOI…”