Lecce, Donati perdona Patric: “Morso? Si è scusato subito”

Giulio Donati, terzino del Lecce, è tornato a parlare ai canali ufficiali del club della vittoria importante ottenuta dai suoi contro la Lazio nel match di ieri sera valido per la 31^ giornata di Serie A. Un bel colpo per la squadra di Liverani che torna a credere nella salvezza. Il difensore si è anche soffermato sull’episodio che ha visto il difensore Patric protagonista di un morso proprio nei suoi confronti.

Donati: “Patric si è scusato. Salvezza? Ci crediamo”

“Dobbiamo metterci sempre qualcosa in più perché è un campionato difficile e lo sapevamo”, ha esordito Donati. “Siamo felici di essere in corsa per il nostro obiettivo. Nelle scorse partite c’è stata la prestazione, ma non il risultato. Siamo dei ragazzi che durante la settimana lavoriamo duro e ci mettiamo il cuore. Non molleremo”. E sul morso ricevuto da Patric: “Se ci siamo chiariti? Assolutamente sì, negli spogliatoi si è subito scusato. Anche io vivo di emozioni, quando una partita è combattuta fino all’ultimo può succedere. Lo capisco, Patric doveva essere punito col rosso e su questo non ho dubbi. Ma non mi ha fatto danni fisici o morali, vengo davanti ai microfoni per chiedere di mettere una mano sulla coscienza e di capire quello che era il momento della partita. Una settimana fa Bonazzoli, il cui gesto poteva avere conseguenze più gravi, non si è nemmeno scusato e questo mi ha fatto tristezza. Patric è stato corretto, si è scusato e io lo accetto”.

