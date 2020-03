Lecce, Falco: “Coronavirus? Atalanta-Valencia è stata la mazzata finale…”

In attesa di capire se il campionato attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus potrà riprendere, il fantasista del Lecce Filippo Falco ha parlato nel corso di una diretta Instagram con la pagina Viral Puglia.

CORONAVIRUS – “Già un mese fa c’erano dei casi, si sarebbero dovuti prendere provvedimenti già allora. La situazione è stata presa sotto gamba da tutti, abbiamo giocato per due settimane con il virus che nel frattempo si stava diffondendo. Credo che l’apice sia stato Atalanta-Valencia: lo spostamento di 50.000 persone da Bergamo a Milano penso sia stata la mazzata finale per la Lombardia”.

CAMPIONATO – “Spero si possa tornare in campo a maggio, mi auguro che il Paese continui a rispettare le indicazioni delle istituzioni come sta facendo in questo momento”.

