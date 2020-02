Lecce, Falco: “La nazionale è un sogno. Tre punti fondamentali”

Sognare non costa nulla. Lo sa bene Pippo Falco che dopo il gol al Torino sogna una chiamata in nazionale: “La chiamata sarebbe un sogno, continuo a lavorare. Ho avuto qualche problema fisico e cercherò di dare una mano per la salvezza.”

Testa sulle spalle dunque. Falco ha poi voluto sottolineare l’importanza della vittoria: “La vittoria vale tantissimo, ci tenevamo a sbloccarci in casa, noi e la gente. Non c’è stata partita: siamo entrati con l’atteggiamento giusto, limando quei dettagli che altre volte ci erano costati punti. Sul gol sono stato istintivo, ma in generale ci siamo divertiti a giocare una gara così intensa. Era importantissimo fare tre punti e allontanarsi dalla zona calda. Pensiamo a noi, ogni partita è come una vitale.”