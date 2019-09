Lecce, Farias: “Possiamo fare meglio. Io discontinuo? Devo giocare…”

Il Lecce trova i primi tre punti grazie anche alla rete di Diego Farias che sblocca il risultato nella sfida contro il Torino valida per il posticipo della 3^ giornata di Serie A. Queste le parole del giocatore ai microfoni di Sky Sport al termine del match: “E’ bello lavorare con Liverani perché mette in campo le sue idee. Noi cerchiamo di accontentarlo. Dobbiamo fare sempre meglio e provare a mettere in pratica il nostro calcio. Io credo nel mio lavoro, ho sbagliato a San Siro, ma ho lavorato bene in settimana. Discontinuità? Secondo me è questione di giocare. A Cagliari giocavo poco. La continuità l’ho trovata ad Empoli e lì ho fatto bene”.