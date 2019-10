Lecce, Farias sfida la Juventus: “Vogliamo fare punti. Liverani? Sua assenza si farà sentire…”

Dopo il buon pari contro il Milan, il Lecce non vuole fermarsi ed è pronto a sfidare un’altra big. Allo stadio Via del Mare, i salentini sono pronti ad ospitare la capolista Juventus. Una sfida dalle mille difficoltà che la squadra di Liverani vuole affrontare con la solita grinta.

A parlare ai microfoni del sito ufficiale del club è l’attaccante Diego Farias che carica l’ambiente in vista del match di sabato pomeriggio. “La concorrenza nel reparto avanzato è una cosa positiva, ti aiuta a rendere al massimo ogni giorno in allenamento per cercare di conquistare il posto in campo”, ha detto l’ex Cagliari sul suo possibile impiego.

FARE PUNTI – “A Milano domenica scorsa la differenza, secondo me, tra primo e secondo tempo è stata nel fatto che nella seconda frazione abbiamo giocato maggiormente la palla e questo ti consente di fare la tua partita. Al Via del Mare ancora non siamo riusciti a conquistare punti e speriamo di riuscirci sabato contro la Juve, anche se sappiamo che ci aspetta un compito molto duro. Purtroppo in panchina mancherà mister Liverani, che ci carica tanto e ci aiuta e la sua assenza si farà sentire. Tutto esaurito sabato? Sarà bello, anche se i nostri tifosi sono sempre con noi, sarà un grande spettacolo”, ha concluso Farias.