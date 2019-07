Lecce forza 6: battuto il Saint Georgen in amichevole, scatenati La Mantia e Lapadula

Il secondo impegno amichevole del Lecce nel ritiro del Trentino Alto-Adige termina con una goleada al “Mulin da Coi” di Santa Cristina in Val Gardena. Sono 6 infatti i gol che sono stati realizzati dalla squadra di Fabio Liverani al Saint Georgen, rappresentativa locale che milita nel campionato di Eccellenza regionale: scatenati gli attaccanti La Mantia e Lapadula – quest’ultimo arrivato da pochi giorni – rispettivamente a segno tre e due volte. L’ultimo gol, invece, è stato realizzato dal giovane classe 2001 Quarta, entrato al 77′ al posto proprio dell’ex centravanti di Milan e Genoa (fra le altre).

I GOL – Ha sbloccato il match Andrea La Mantia dopo 21 minuti con un preciso colpo di testa, poi dopo cinque minuti la doppietta personale con un potente mancino. La tripletta si concretizza a poco dalla fine del primo tempo, raccogliendo un cross da destra. Stesse reti anche nella ripresa: si sblocca Lapadula al 70′ con un tiro non irresistibile, per poi firmare la doppietta da pochi passi dopo neanche 120 secondi. Il destro sotto misura di Quarta chiude il match. Buon test per i giallorossi.