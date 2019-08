Lecce, furia Meluso: “Fiorentina maleducata, Venuti non mi interessa più. Saponara? Neanche se lo pagano loro”

Furia Mauro Meluso. Il direttore sportivo del Lecce, intervenuto ai microfoni di FirenzeViola.it, ha sferrato un duro attacco alla Fiorentina, rea, a suo dire, di aver mantenuto un atteggiamento poco educato. A scatenare la rabbia dei salentini, in particolare, il comportamento tenuto dalla società viola durante la trattativa per Lorenzo Venuti, difensore già in Puglia nella scorsa stagione in prestito.

VENUTI – “Venuti non mi interessa più, negli ultimi giorni non ho più saputo nulla. Il giocatore è sempre stato educato e lineare nei suoi comportamenti, ma se dall’altra parte trovo maleducazione, lascio perdere”.

SAPONARA – “Non mi interessa nessuno della Fiorentina. Saponara? Neanche se lo pagano tutto loro”.