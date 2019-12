Lecce-Genoa, le formazioni ufficiali

Tutto è pronto per il primo match della domenica di campionato. Al Via del Mare scendono in campo Lecce-Genoa per il lunch match della 15^ giornata di Serie A. A pochi minuti dal fischio d’inizio, previsto per le 12,30, arrivano le formazioni ufficiali con i giocatori scelti dai due allenatori.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell’Orco, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Shakhov; Babacar, La Mantia. Allenatore: Fabio Liverani

GENOA (4-3-3): Radu, Ghiglione, Romero, Biraschi, Criscito; Pajac, Schone, Sturaro; Pandev, Pinamonti, Agudelo. Allenatore: Thiago Motta