Lecce, giallo Rossettini: punto da un insetto e trasferito al Nosocomio di Padova

In casa Lecce c’è la situazione di Luca Rossettini a preoccupare. Il difensore era stato al centro di un piccolo giallo, subito risolto, in merito ad un attacco febbrile che aveva fatto ipotizzare una positività, immediatamente scongiurata, al Covid-19.

Successivamente i rumors avevano parlato di una puntura di insetto e di un consulto presso il reparto di Malattie Infettive del Vito Fazzi di Lecce. Adesso, però, il suo stato di salute non pare essere migliorato tanto da dover richiedere il trasferimento al Nosocomio di Padova.

Rossettini: giallo sulle sue condizioni

Come riporta calciolecce.it, per Rossettini è stato necessario un trasferimento presso il Nosocomio di Padova, uno dei più specializzati istituti ospedalieri in questo settore, per capire e conoscere a fondo il problema che, a quanto pare, ha colto il difensore durante la trasferta di Torino, quando un insetto lo avrebbe punto. La vicenda sta creando non pochi problemi al calciatore che a meno di un mese dalla fine della stagione potrebbe non tornare a disposizione di Liverani per aiutare la squadra nella corsa alla salvezza.

Il Lecce non ha rilasciato alcuna informazione ufficiale relativamente alla situazione del classe 1985. Nell’ultimo report solo poche parole: “Assente Rossettini ancora convalescente”.

