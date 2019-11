Lecce, grinta Gabriel: “Salvezza sarebbe come vincere lo scudetto. La mia parata più difficile…”

Gabriel Vasconcelos Ferreira, meglio noto solo come Gabriel, portiere del Lecce, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno del proprio rendimento in questa stagione con la maglia dei salentini.

Gli uomini di Liverani occupanola 16esima posizione in classifica con 10 punti all’attivo dopo dodici giornate disputate. L’estremo difensore guarda avanti e non abbassa la guardia: “Raggiungere la salvezza sarebbe più importante dello scudetto”, ha detto Gabriel. “Io fondamentale? Sono importante come tutti gli altri. Ognuno di noi ci mette le sue motivazioni, consapevole che le difficoltà sono tante. Come squadra, come gruppo, abbiamo tutto per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati, cioè la salvezza. Lecce per me è una grande occasione e opportunità. Spero di ottenere il massimo sia a livello personale si di squadra”.

PASSATO E PRESENTE – Il Milan? È stata una bellissima esperienza, per ogni brasiliano arrivare in Italia è un sogno. Io, poi, ero giovanissimo. Ma oggi penso ad altro. Il mio obiettivo ora è solo il Lecce”. “La mia parata più difficile della stagione? Quella a Dybala contro la Juventus…”.