Lecce, guaio per Dell’Orco: operato di ernia inguinale

“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Cristian Dell’Orco è stato sottoposto, in data 30 aprile, d’intesa con lo staff sanitario dell’U.S. Sassuolo, ad intervento di plastica per ernia inguinale, presso “Villa Igea” a Milano”. Queste le parole apparse sul sito e sui canali ufficiali della società salentina a proposito dell’esterno sinistro.

Dell’Orco è stato sottoposto, dunque, ad intervento chirurgico in queste ore di emergenza per il coronavirus. Dunque, in caso di ripartenza delle competizioni, dovrà attendere ancora qualche tempo prima di poter tornare in campo ad allenarsi con i compagni. In questa stagione il classe 1994 ha preso parte a 9 gare con la squadra di Liverani.