Lecce, il ds Meluso: “A Napoli venderemo cara la pelle”

Trasferta impegnativa quella da cui sarà atteso il Lecce domenica prossima. I salentini, reduci dalla vittoria per 4-0 contro il Torino, faranno visita al Napoli di Gennaro Gattuso, che con le ultime due vittorie sembra essersi lasciato alle spalle il momento negativo. In vista del match, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato il direttore sportivo dei salentini Mauro Meluso.

CAMPIONATO – “Il 4-0 ottenuto contro il Torino ci fa molto piacere, il Lecce, nella sua storia, non aveva mai vinto con questo risultato in Serie A. Questo successo ci ha dato una bella iniezione di fiducia. Con il Napoli non cambieremo la nostra idea di gioco e venderemo cara la pelle. Loro sono in crescita, il cambio in panchina ha portato un po’ di serenità e Gattuso ha trasmesso la sua mentalità. Lotta salvezza? Quest’anno c’è equilibrio, non ci sono squadre materasso, a differenza di quello che è capitato negli ultimi anni”.

