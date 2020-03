Lecce, il ds Meluso: “Campionato? Nessuno può speculare su questa situazione”

Il futuro del torneo di Serie A, attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus, rimane un’incognita. Sull’argomento, ai microfoni di Radio Sportiva, è intervenuto il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso.

FUTURO – “Per prima cosa dobbiamo pensare alla salute dei nostri familiari. Il tampone per tutti è fondamentale, soprattutto per ripartire tutti nella sicurezza più completa. Playoff e playout? Stabilire una squadra terzultima in classifica, ad oggi, non è possibile: noi e il Genoa abbiamo 25 punti, lo scontro diretto è in parità e per la differenza reti servono entrambi gli scontri diretti giocati. Inoltre la regola dei playoff e dai playout non era nel regolamento di inizio campionato e non può essere inserita in corsa. Nessuno può permettersi di speculare su una situazione così grave per il nostro Paese”.

LECCE, STICCHI DAMIANI: “DANNO ECONOMICO ENORME SE IL CAMPIONATO NON RIPRENDE”