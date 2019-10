Lecce, il ds Meluso esalta Falco: “Se facesse gol alle big sarebbe già al Barcellona…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il ds del Lecce Mauro Meluso ha parlato ampiamente della prossima gara di campionato dei salentini contro la Juventus ma anche di uno dei prospetti più interessanti della squadra: Filippo Falco.

SFIDA – Sulla gara contro i bianconeri che andrà in scena sabato alle 15 al Via del Mare: “Cercheremo di mettere in campo il meglio che abbiamo, contro queste squadre di grande calibro devi fare una partita impeccabile. Non bisogna snaturarsi, questo è il nostro credo e cercheremo di proporre il nostro calcio. Le grandi squadre hanno giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento, mentre noi puntiamo sul gruppo e qualche piccolo campioncino in erba”.

AL BARCELLONA – Ed ecco che, a proposito di piccoli campioni, Meluso si sofferma su Filippo Pippo Falco: “Se Falco facesse gol contro le grandi squadre, giocherebbe nel Barcellona. Confidiamo molto nelle sue qualità, sta crescendo e fa già la differenza. A volte, scherzando, gli dico di mettersi la foto di Liverani sul comodino, perché sta facendo la miglior stagione della sua carriera e molti meriti li ha il mister. Stimola tutti ed in particolar modo giocatori di talento come Falco”.

CAMPIONATO – “Differenza di rendimento in casa e trasferta? In generale accettiamo i punti ovunque arrivino. Abbiamo perso in casa contro Roma, Napoli e Verona. In casa abbiamo avuto partite difficili, ma anche fuori casa: Milan, Inter e la magnifica partita contro il Torino. La soddisfazione maggiore, però, sarà la salvezza il 25 maggio…”.