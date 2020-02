Lecce, il ds Meluso predica calma: “La strada è ancora lunga e tortuosa”

Ottimo momento di forma per il Lecce, che con la Spal ha conquistato il terzo successo di fila in campionato. Della stagione dei salentini, a La Gazzetta del Mezzogiorno, ha parlato il direttore sportivo dei giallorossi Mauro Meluso.

PIEDI PER TERRA – “Il tris di successi, ottenuto in precedenza solamente nel 2003/2004, e il 4-0 al Torino, che ha eguagliato la vittoria con lo scarto più ampio mai conquistata in Serie A, sono record che fanno piacere e che resteranno nella storia, ma ciò che conta è che abbiamo raccolto punti fondamentali nell’economia del campionato. Non abbiamo mai pensato di non farcela, neanche nei momenti difficili, così come ora nessuno immagina che il cammino possa essere diventato semplice. La strada è ancora lunga e tortuosa, dobbiamo essere consapevoli che una squadra come la nostra dovrà soffrire fino agli ultimi 90 minuti. Nessuna delle formazioni in lotta per la salvezza mollerà fino a quando avrà una speranza. Sono sicuro che anche le ultime due non sono fuori dai giochi, così come non può stare tranquillo chi ci precede”.

