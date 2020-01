Lecce, il saluto di Tabanelli: “Qui vissuti i due anni più belli della mia carriera”

Nuova avventura per Andrea Tabanelli, che ha lasciato il Lecce per accasarsi al Frosinone in Serie B. Il centrocampista, attraverso un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha voluto salutare l’intero ambiente giallorosso.

MESSAGGIO – “A volte questo sport è spietato… non guarda in faccia a sentimenti o affetti… sono stati due anni bellissimi anzi mi voglio sbilanciare i più belli della mia carriera fino ad oggi… non nascondo che ho pianto salutando i miei compagni ma certe volte nella vita ci sono situazioni più grandi di noi …. purtroppo anche le avventure più belle prima o poi finiscono ma l’importante è quello che rimane, quello che lasci alla gente ,quello che hai saputo trasmettere , quello che ricorderanno tutti ripensando a quella cavalcata fantastica! Ringrazio tutti i miei compagni di squadra e tutti i tifosi per l’affetto che mi avete dimostrato, mi sono arrivati non so quanti messaggi non riuscirò a leggerli tutti ma vi ringrazio davvero con tutto il cuore! Ora inizia una nuova avventura e ringrazio il @frosinonecalcio per la fiducia riposta in me e spero di ripagarla subito sul campo!”.