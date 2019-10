Lecce-Juventus, le formazioni ufficiali

Il secondo anticipo della nona giornata di Serie A, il primo del sabato, vede in campo Lecce e Juventus al Via del Mare, con fischio d’inizio alle ore 15. I bianconeri vengono dall’importante successo in Champions League contro la Lokomotiv Mosca e vogliono i tre punti per restare saldamente in testa alla classifica del campionato, mentre i salentini sognano di fermare – quantomeno sul pari – la squadra più forte, mettendo dunque in saccoccia punti pesanti per la salvezza.

Senza CR7, lasciato a riposo, mister Sarri sceglie inevitabilmente di puntare sull’HD: Higuain e Dybala insieme in campo per vincere anche in Puglia e allungare, momentaneamente, in vetta alla classifica. Bernardeschi dietro alle due punte. Stesso schieramento, come sempre, per Liverani: Mancosu agirà alle spalle degli attaccanti Farias e Babacar (Falco e Lapadula in panchina).

Ecco le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Farias, Babacar. All. Liverani

