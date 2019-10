Lecce-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 26 ottobre

Lecce-Juventus valida per la 9^ giornata di Serie A si gioca sabato 26 ottobre alle ore 15,00. Allo Stadio Via del Mare la squadra di Liverani cerca punti importanti per la corsa alla salvezza. Gli ospiti di Maurizio Sarri vogliono confermare la leadership in campionato. I salentini occupano il 16° posto in classifica con 7 punti, la Vecchia Signora è ancora imbattuta e guida in testa con 22 punti.

Lecce-Juventus, le probabili formazioni – Nel Lecce Farias insidia Falco nel reparto offensivo completato da Mancosu e Babacar. L’altro dubbio riguarda la mediana, con Majer e Petriccione che si contendono una maglia. In difesa, a destra, potrebbe essere l’ora di Meccariello. La Juventus scenderà in campo con diversi cambi. Szczesny dovrebbe andare in porta ma non è escluso l’impiego di Buffon. In difesa Danilo, Bonucci, Demiral e Alex Sandro; in mezzo al campo Emre Can, Pjanic, Matuidi. In avanti, senza Cristiano Ronaldo, non convocato, spazio a Bernardeschi, Higuain e Dybala.

Lecce Juventus, streaming e diretta tv – La sfida Lecce-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, e numero 473 e 483 del digitale terrestre e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno anche vedere la gara in streaming mediante Sky Go disponibile anche su pc e notebook collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Inoltre, Lecce-Juventus potrà essere seguita su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva acquistando uno dei pacchetti offerti.