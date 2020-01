Lecce, la carica di Lapadula: “Per la salvezza non è discorso a quattro. Tutto può succedere”

Il Lecce combatte per la permanenza in Serie A e l’ultimo risultato positivo ottenuto contro l’Inter non ha fatto altro che aumentare l’autostima della squadra allenata da Fabio Liverani. L’1-1 contro i nerazzurri al Via del Mare deve essere solo un piccolo mattoncino per ottenere il grande risultato.

Ne è sicuro Gianluca Lapadula, bomber dei salentini, che ai microfoni del sito ufficiale ha fatto il punto sulla stagione del Lecce e sul suo momento personale.

FIDUCIA – “Domenica scorsa con l’Inter abbiamo cercato fin dal primo minuto di interpretare bene la partita ed alla fine è arrivato un punto che ci da grandissima soddisfazione. Era molto importante che anche noi punte interpretassimo bene la gara, che è stata di sacrificio ed alla fine lo abbiamo fatto nel modo giusto”, ha detto l’attaccante sul pari contro i nerazzurri.

MOMENTO – A livello personale e di squadra, Lapadula suona la carica per la seconda parte di stagione: “Lo stop che ho avuto nel mese di dicembre dopo la partita con il Cagliari è stata una mazzata, ma ora sono in ottime condizioni per tornare a far bene. A Verona, come sempre, ci aspetterà una battaglia, loro hanno una grandissima intensità, conosco bene il loro allenatore, che chiede molto. Sarà una bella gara. A mio modo di vedere nella lotta per la salvezza tutto può accadere, non è un discorso che riguarda solo le ultime quattro in graduatoria. Può succedere di tutto e dobbiamo stare belli svegli”.