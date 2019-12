Lecce, La Mantia: “Felice per il gol, siamo un grande gruppo”

Vittoria fondamentale, quella conquistata dal Lecce sul campo della Fiorentina lo scorso sabato. I salentini si sono imposti per 1-0, con la rete decisiva segnata da Andrea La Mantia al 49′ minuto di gioco. Per l’attaccante classe 1991 è il secondo gol in stagione, dopo quello realizzato in occasione della gara dell’Olimpico contro la Lazio terminata 4-2 per i biancocelesti. E il giocatore salentino, attraverso il proprio profilo Instagram, ha così esternato la propria gioia.

GRUPPO – “Vittoria sofferta, cercata e ottenuta contro una grande squadra. Felice per questo gol importante, ma ancor di più per i tre punti che ci danno consapevolezza. Siamo un grande gruppo, avanti così!”.