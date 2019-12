Lecce, La Mantia fissa l’obiettivo: “Voglio fare gol davanti al nostro pubblico…”

A margine di Lecce-Genoa, prima gara della domenica di Serie A, il bomber della squadra di casa Andrea La Mantia ha parlato ai microfoni di DAZN.

L’attaccante, in rete anche nell’ultima partita giocata in campionato contro la Fiorentina, vuole confermare la vena realizzativa anche davanti al pubblico di casa. Ecco le sue parole a margine della sfida contro i rossoblù: “Il gol di testa? È una delle mie caratteristiche, l’obiettivo è fare più gol possibili, che siano di testa è uguale. Segnare un casa è un obiettivo e spero di riuscirci, perché è una cosa a cui tengo molto”, ha detto La Mantia che quest’oggi sarà affiancato da Babacar, scelto da mister Liverani per guidare le offensivie dei giallorossi.