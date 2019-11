Lecce, La Mantia: “Vittoria fondamentale. Felice per il mio gol”

Il Lecce passa contro la Fiorentina grazie al gol di Andrea La Mantia. L’attaccante giallorosso è alla seconda rete in Serie A. Queste le sue parole a DAZN al termine del match: “E’ stata una gara sofferta contro una grande squadra. E’ una vittoria fondamentale per il nostro cammino. Liverani? Sappiamo che il lavoro degli attaccanti è importante e il Mister me lo ha ricordato. Il mio gol è una bella soddisfazione. Sono contento che sia stato importante e ci abbia dato i tre punti”.