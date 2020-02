Lecce, la promessa di Lucioni: “In caso di salvezza tutti in bicicletta”

“Guai a commettere passi falsi”, parola di Fabio Lucioni, difensore del Lecce. Dopo tre vittorie consecutive il rischio di farsi prendere dall’entusiasmo è alto, ma la squadra di Liverani ancora non si è tirata fuori dalle zone bollenti della classifica.

Parlando al Corriere del Mezzogiorno, il centrale ha tenuto i piedi per terra, facendo anche una promessa in casa di raggiungemento del traguardo: “In caso di salvezza quest’anno torno in sella, magari allungando la distanza. Lo scorso anno ha portato bene ed è stato utile dal punto di vista benefico”, ha detto Lucioni in riferimento alla pedalta organizzata per beneficenza lo scorso anno dopo la promozione in Serie A.

CORSA – “Nel girone di ritorno inizia un altro campionato. Le vittorie sono state importanti ma non ci hanno tirato fuori dalla zona salvezza, guardando la classifica siamo ancora nei bassifondi. Dal Torino in giù siamo tutti in lotta per non retrocedere”. E a livello personale: “Prima di quest’anno la serie A l’avevo soltanto annusata, giocare nella massima serie è un’esperienza che mi aiuta a crescere giorno dopo giorno. Ho 32 anni e ancora tanto da imparare in questa categoria”. Sul mercato e i nuovi innesti: “Chi è arrivato si è ambientato bene grazie ad un gruppo genuino e a uno staff tecnico che ha messo tutti nelle condizioni di esprimersi al meglio. Sono ragazzi intelligenti, sono arrivati con lo spirito giusto, sapendo di approdare in una città che ha fame di calcio e che crede fortemente nella squadra. Tutti gli ultimi arrivati, ciascuno con le sue qualità, ci stanno dato una grossa mano”.